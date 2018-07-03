"Почта России" начала досрочную подписку на следующий год

С 1 июля по 31 августа во всех почтовых отделениях страны, а также в режиме онлайн на сайте podpiska.pochta.ru проводится досрочная подписная кампания на периодические печатные издания на первое полугодие 2019 года. Порядок подписки и тарифы остаются такими же, как и для второго полугодия 2018 года.



В течение двух месяцев все желающие смогут оформить подписку на газеты и журналы по ценам предыдущей подписной кампании, выбрав из более чем тысячи изданий, принимающих участие в досрочной подписной кампании. С 1 сентября, во время основной подписной кампании на первое полугодие 2019 года, тариф на доставку периодической печати будет повышен на 7%.



«На протяжении подписных кампаний 2018 года Почта России не меняла тарифы для подписчиков и издателей, они оставались на уровне второго полугодия 2017 года. Мы сознательно пошли навстречу издательскому сообществу. Понимая социальную значимость периодической прессы, предстоящий рост тарифов является минимальным и не компенсирует рост расходов предприятия на оказание данной услуги», - отметила заместитель генерального директора по почтовому бизнесу Инесса Галактионова.



«Подписка и доставка периодической печати - одни из основных социальных функций почты. Издательское сообщество находится в тесном взаимодействии с руководством Почты России по всем вопросам, связанными с доставкой периодики, тарифной политикой. Мы поддерживаем принятие разумных и взвешенных решений, направленных на поддержку отрасли», - отметил президент союза предприятий печатной индустрии Сергей Моисеев.



Подписку можно оформить не только для себя, но и подарить ее родным и близким в режиме онлайн на сайте podpiska.pochta.ru, в том числе для получателей в других регионах России. Помимо этого, во всех филиалах Почты России продолжается акция по благотворительной подписке «Дерево добра». Каждый желающий может оформить подписку на периодические издания в адрес детских домов, школ-интернатов, а также домов престарелых и ветеранов.



