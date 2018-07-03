Россияне потянулись к знаниям на 130 млрд своих собственных рублей

Россияне очень хотят учиться. Об этом говорят наблюдения экспертов, сделанные на основании частных объявлений на таких ресурсах как Avito и Superjob.



Несмотря на кризис и падение доходов населения статья расходов на репетиторов, частные уроки и подготовку к экзаменам не только не снижается, но даже и растёт, правда, с учётом сезонного спроса.



Лидируют по спросу на услуги частных репетиторов жители крупных городов - Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Казани. Пик его приходится на сентябрь. То же касается и цен - в больших городах они выше и варьируются от 800 до 1500 рублей за час. Правда, стоимость урока не гарантирует его качество. При выборе репетитора эксперты советуют опираться не на цены, а на отзывы клиентов и результаты при поступлении или сдаче выпускных экзаменов.



Что касается предметов, то лидируют по спросу на репетиторов и частных педагогов иностранные языки. Затем идут точные науки, а также предметы, которые будут сдаваться во время ЕГЭ, в 2018 году, например, это было обществознание.



Среди репетиторов появляются и свои звёзды, которые сами назначают цену за работу и даже сами отбирают себе учеников, предпочитая перспективных. Некоторые из них, если уже берутся за подготовку ученика, то гарантируют по своему предмету твёрдые высокие оценки, за это и держат высокие цены - по 2500-3000 руб. за урок.



Эксперты Высшей школы экономики два года назад оценили весь рынок дополнительного школьного образования в России на 130 млрд рублей. И спрос на частные уроки будет и дальше только расти. Отчего тогда, спросите, учителя жалуются на низкие доходы? Надо учитывать, что на рынке дополнительного образования кроме преподавателей школ и вузов есть крупные игроки - специализированные подготовительные курсы, частные школы, которые стали серьёзным и выгодным бизнесом.



