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Патрушев заявил об уязвимости транспорта на Дальнем Востоке для терактов
3 июля 2018, 09:31 [ «Аргументы Недели» ]
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев счел уязвимыми для терактов объекты транспортной инфраструктуры на Дальнем Востоке. Об этом он заявил на совещании по вопросам безопасности на транспорте.
Он также подверг критике работу по оценке уязвимости таких объектов. Патрушев отметил, что процедуру категорирования в регионе прошли лишь 92% объектов транспорта, из них меньше трети прошли оценку уязвимости.
Вероятность несанкционированного проникновения на объекты транспорта увеличивается из-за слабой инженерной укомплектованности и отсутствия современных систем охраны, а также из-за малого числа сотрудников охраны.
Николай Патрушев подчеркнул, что у большинства ответственных за безопасность перевозок нет специальной профессиональной подготовки.
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