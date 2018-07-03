В Москве хозяин квартиры убил своего гостя

В Москве тело мужчины со следами насилия обнаружено в квартире одного из домов на улице Петра Алексеева. Сообщение о подозрительном шуме в квартире поступило в полицию в ночь на 1 июля, - сообщает m24.ru. Оперативники, прибывшие по вызову, обнаружили мужчину с колото-резаной раной в области груди.

Убитому жителю Москвы было 50 лет. Как установили стражи порядка, москвич пришел в гости к своему приятелю. Хозяин квартиры накрыл стол. Приятели распивали алкогольные напитки. Между ними произошел конфликт. Хозяин жилища начал угрожать гостю убийством, затем схватил кухонный нож и нанес мужчине удар. Потерпевший скончался на месте.

Злоумышленник задержан. Против подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Проводится расследование. Не зря говорят, пьянство до добра не доведет.