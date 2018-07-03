Журнал Тime составил рейтинг самых влиятельных людей в Интернете

В список самых влиятельных людей в Интернете по версии американского журнала Тime в 2018 году оказались популярные блогеры, политики, а также известные представители шоу-бизнеса. В этот рейтинг попали не только те, кто оказал положительное влияние, но и те, кто вызывал недовольство со стороны общества.

В 2018 году список возглавили популярная американская певица Рианна, президент США Дональд Трамп, рэпер Канье Уэст, жена которого - звезда американских реалити-шоу, модель и актриса Ким Кардашьян, шестилетний YouTube-блогер Райан и другие.

Известно, что президент США Дональд Трамп может делать в Twitter даже важные политические заявления.

Youtube-блогер Райан занял восьмое место в ежегодном списке самых высокооплачиваемых звезд YouTube в мире по версии издания Forbes.

Публикация от Kanye West (@kanyewestt_official)28 Июн 2018 в 11:52 PDT