//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Вера Сотникова потеряла контроль над собой на спектакле и разоралась на сцене
- Тото Кутуньо стало плохо, пришлось отменять концерт
- Галкин рассказал, как они с Пугачевой болели за сборную России
- Беременная Лера Кудрявцева опубликовала видео с трибуны "Лужников"
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
- В основном в наших огородах выращивают 9 видов капусты
- Биоклад лёгок и удобен в применении на вашем дачном участке
//самое читаемое
//Общество 13+
Как обнять полицейского и не сесть в тюрьму?
2 июля 2018, 21:10 [«Аргументы Недели», Сергей Михайлов ]
18 июня на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам было дано поручение определенным федеральным структурам подготовить варианты компенсации части расходов на поездку в Россию нашим гостям.
Впрочем, как утверждают эксперты, нынешним туристам вряд ли что-то обломится: похоже, это всего лишь «замануха» для заморских туристов на будущее. Хотя вряд ли кто из отечественных путешественников припомнит случай, когда ему бы зарубежный туроператор вернул хоть цент. Там норовят даже узаконенный «tax free» у россиян отжать. Но в этом очевидно и кроется тот самый «чудовищный оскал империализма», которым нас стращали ещё в СССР. Значит, коммунисты были все-таки правы…
Впрочем, мы отвлеклись. Нынешний мундиаль показал всему миру, что несмотря не перестройку, свободу передвижения, обилия джинсов даже в сельпо и заявлений о величии нашей державы, мы до сих пор смотрим на Запад с щенячьем подобострастием.
Нашим гостям безнаказанно позволяется делать все, что придет в их зарубежные головы: пить пиво на трибунах, орать на улицах, валяться на священных кремлевских газонах, обжимать и обцеловывать симпатичных девушек-полицейских «при исполнении» и т.д.
Если кто-то из соотечественников рискнет через месяц от избытка чувств чмокнуть в щеку девицу в погонах, похлопать постового по плечу, или развалиться на травке подле Кремля, то в лучшем случае тут же получит в глаз, в худшем его ждут наручники и унылые беседы со следователем. Не рискуйте, земляки! Если у вас, конечно, нет второго влиятельного гражданства: милосердия в России никогда на всех не хватало…
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//Политика
Путин подписал указы о присвоении военным частям имена украинских городов
//Новости Гнездо.ру
//В мире
ВВС Великобритании нанесли удар по сирийской армии в провинции Хомс
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Общество
//Спорт
Лоза высказал оригинальное мнение, почему сборная России выиграла у Испании
//Футбол
//Новости партнеров
//Общество
//Общество
//В мире
Посольство России так и не получило ответов по Глушкову и Юлии Скрипаль
//Футбол
//Новости СМИ2
//Спорт
На памятной 100-рублевой купюре нашли предсказание красивой игры Акинфеева
//В мире
Воюющая под Горловкой бригада ВСУ понесла потери в ходе огневого налета сил ДНР
//Новости Redtram
//В мире
//В мире
//Культура
//Общество
//Наука
//Спорт
//Политика
Аксенов отреагировал на подпись Google Maps Крымского моста на украинском языке
//Общество
//В мире
В ДНР допустили нанесение армией республики ударов по военнослужащим ООН
//Общество
Рассекречены испытания гиперзвуковой ракеты "Кинжал" на военном Ту-22М3
//Общество
//Спорт
//В мире
Пушков высказался о требовании Эстонии остановить "Северный поток - 2"