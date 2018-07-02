Как обнять полицейского и не сесть в тюрьму?

18 июня на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам было дано поручение определенным федеральным структурам подготовить варианты компенсации части расходов на поездку в Россию нашим гостям.

Впрочем, как утверждают эксперты, нынешним туристам вряд ли что-то обломится: похоже, это всего лишь «замануха» для заморских туристов на будущее. Хотя вряд ли кто из отечественных путешественников припомнит случай, когда ему бы зарубежный туроператор вернул хоть цент. Там норовят даже узаконенный «tax free» у россиян отжать. Но в этом очевидно и кроется тот самый «чудовищный оскал империализма», которым нас стращали ещё в СССР. Значит, коммунисты были все-таки правы…

Впрочем, мы отвлеклись. Нынешний мундиаль показал всему миру, что несмотря не перестройку, свободу передвижения, обилия джинсов даже в сельпо и заявлений о величии нашей державы, мы до сих пор смотрим на Запад с щенячьем подобострастием.

Нашим гостям безнаказанно позволяется делать все, что придет в их зарубежные головы: пить пиво на трибунах, орать на улицах, валяться на священных кремлевских газонах, обжимать и обцеловывать симпатичных девушек-полицейских «при исполнении» и т.д.

Если кто-то из соотечественников рискнет через месяц от избытка чувств чмокнуть в щеку девицу в погонах, похлопать постового по плечу, или развалиться на травке подле Кремля, то в лучшем случае тут же получит в глаз, в худшем его ждут наручники и унылые беседы со следователем. Не рискуйте, земляки! Если у вас, конечно, нет второго влиятельного гражданства: милосердия в России никогда на всех не хватало…