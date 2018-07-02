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В Совфеде сообщили о планах блокировать украденные телефоны
2 июля 2018, 19:33 [ «Аргументы Недели» ]
Рабочая группа экспертного совета при правительстве России разработала концепцию контроля абонентских устройств по международным идентификационным номерам (IMEI).
Временная комиссия Совета Федерации по развитию информационного общества одобрила документ, предлагающий вносить в черный список и блокировать украденные и нелегально ввезенные в страну телефоны.
В предложенной экспертами системе контроля должны быть зарегистрированы все абонентские устройства. Речь идет как о ввезенных в страну телефонах, так и изготовленных внутри страны. Регистрировать их смогут как производители и импортеры, так и физические лица, купившие телефон за рубежом.
Соответственно, IMEI легальных телефонов будут внесены в белый список, а IMEI нелегальных или украденных устройств – в черный список. Таким аппаратам будет отказано в обслуживании в абонентских сетях. Все телефоны, использующиеся на момент введения в действие этой системы, регистрацию получат автоматически, сообщает РИА Новости.
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