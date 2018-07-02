В Совфеде сообщили о планах блокировать украденные телефоны

Рабочая группа экспертного совета при правительстве России разработала концепцию контроля абонентских устройств по международным идентификационным номерам (IMEI).

Временная комиссия Совета Федерации по развитию информационного общества одобрила документ, предлагающий вносить в черный список и блокировать украденные и нелегально ввезенные в страну телефоны.

В предложенной экспертами системе контроля должны быть зарегистрированы все абонентские устройства. Речь идет как о ввезенных в страну телефонах, так и изготовленных внутри страны. Регистрировать их смогут как производители и импортеры, так и физические лица, купившие телефон за рубежом.

Соответственно, IMEI легальных телефонов будут внесены в белый список, а IMEI нелегальных или украденных устройств – в черный список. Таким аппаратам будет отказано в обслуживании в абонентских сетях. Все телефоны, использующиеся на момент введения в действие этой системы, регистрацию получат автоматически, сообщает РИА Новости.