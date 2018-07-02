Граффити-портрет с Акинфеевым нарисовали в Подмосковье

Спортплощадку в Щелкове украсило огромное изображение вратаря сборной России по футболу Игоря Акинфеева. Граффити создал художник Никита Ткачев, проект посвящен победе российских футболистов в матче со сборной Испании.

"Безусловно, наш голкипер заслужил самых высоких похвал, в том числе, чтобы его портрет был нарисован на одной из спортплощадок в Подмосковье. Уверен, что и сам Акинфеев высоко оценит эту работу", - отметил глава Минспорта региона Роман Терюшков.

Российская сборная в 1/8 финала мундиаля одержала победу над Испанией и прошла в четвертьфинал. Основное время матча завершилось со счетом 1:1, после чего последовала серия пенальти, в которой удачливее оказались российские футболисты.

Как ранее писали Аргументы Недели, сенсационной победе со счетом 4:3 послужил сейв Игоря Акинфеева и победа в серии пенальти. Теперь наши футболисты встретятся со сборной Хорватии в субботу 7-го июля.