Она должна была перевернуться вчера у Лужников

Накануне в Белогорском районе Крыма, недалеко от села Богатое, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием фуры и легковушки, пишут "Аргументы недели-Крым".

Как сообщили очевидцы аварии в соцсетях, водитель не справился с управлением, снес столб, провода от которого намотались на колеса сзади идущему «Жигули», и улетел с дороги в поле.

Грузовик перевозил вино и направлялся в сторону Симферополя. Причина, по которой машина потеряла управление, неизвестна.

По предварительным данным, в аварии никто не пострадал.