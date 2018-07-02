Почему россияне отказываются от эмиграции?

По данным опроса ВЦИОМ, 88% жителей России не хотят уезжать из страны на ПМЖ. Ещё в прошлом году число планировавших переезд за границу составляло 16%, а сейчас сократилось до 10%, однако среди 18-24-летних респондентов количество желающих выросло с 25% до 31%.

Тем не менее, еще в 1991 году количество тех, кто хотел поменять гражданство, составляло 70% участников опроса. Эксперты говорят, что эти изменения связаны с осознанием неконкурентоспособности россиян за границей.

"Многие бы хотели работать в Соединенных Штатах, Европе, Китае. Но для этого хотя бы надо знать язык и хотя бы иметь загранпаспорт. Если в 1990-ые годы были еще определенные мечтания, люди считали, что достаточно уехать – и у тебя сразу вся жизнь наладится. Но оказалось все не так просто. Везде нужно хорошее образование. Для того, чтобы преуспеть на Западе, надо быть лучше. Если ты не лучший в России, с какой стати ты станешь лучшим на Западе? Статистика показывает хорошие цифры, они примерно соответствуют тому, что существует в обществе. Только 20% россиян имеют загранпаспорта. 80% их просто не имеет и не собирается иметь", - передает НСН слова экспертов.

Согласно опросам, наиболее предпочтительны среди Россиян для эмиграции Германия (16%), США (7%), Испания (6%), Канада (5%) и Италия (4%).