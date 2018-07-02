Кандидат в мэры Москвы Гудков отказался делиться лишними голосами мундепов

Претендент на должность мэра Москвы Дмитрий Гудков не стал делиться с кандидатом Михаилом Балакиным лишними подписями районных депутатов для прохождения муниципального фильтра. Об этом Балакин рассказал журналистам.

По словам Балакина, ранее Гудков прилюдно пообещал организовать передачу подписей независимых парламентариев другим кандидатам. Когда Балакин обратился к Гудкову, тот сказал, что его неправильно поняли и желающим получить подписи депутатов необходимо поговорить с ними лично.

По версии Гудкова, изложенной в разговоре с корреспондентом ТАСС, он был готов устроить встречу с депутатами, но «сегодня уже поздно».

Выборы мэра Москвы состоятся 9 сентября. Согласно действующему законодательству, каждый из кандидатов должен сдать в избирательную комиссию 110 подписей муниципальных депутатов. Претендентам на пост градоначальника, участвующим в кампании в качестве самовыдвиженцев, также необходимо заручиться поддержкой 36 тысяч жителей столицы.

Ранее стало известно, что мэр Сергей Собянин сформирует свою предвыборную программу с учетом предложений москвичей.