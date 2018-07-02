В Феодосии пьяный хирург вел прием в детской поликлинике
2 июля 2018, 16:56 [ «Аргументы Недели» ]
В детской поликлинике в Феодосии хирург находился на рабочем месте в состоянии сильного алкогольного опьянения, сообщают "Аргументы недели-Крым".
Соответствующую видеозапись опубликовала местная жительница, которая привела своего ребенка на прием к врачу.
На ролике видно, что хирург Дмитрий ВАСИЛИШИН находился в неадекватном состоянии и даже не реагирует на съемку и слова окружающих.
«Мы разобрались в ситуации сейчас хирург отстранен от работы и снят с должности. Это был один единственный хирург в детской поликлинике. Сейчас кто-то из больницы будет совмещать и помогать пока не найдется замена. Сложно найти нового врача, но другого выхода нет», – сообщил главный врач Феодосийского медицинского центра Александр ФОМЕНКО изданию «Город24».
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