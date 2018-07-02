Семья врачей откачала утонувшего в карьере Дзержинска ребенка

В подмосковном Дзержинске удалось чудом спасти утонувшего мальчика. В воде тело ребенка заметил профессиональный спортсмен и извлек его на берег. Мальчик уже не дышал, кожа приобрела синюшный оттенок, пульс не прощупывался.

В районе пяти часов вечера на пляж пришла семейная пара – Полина Кутузова и Александр Селиванов. Она – врач-педиатр детского отделения Дзержинской городской больницы, он – врач «скорой помощи». Буквально через полчаса раздались крики, и медики увидели, как мужчина вынес из воды на берег тело ребенка лет 8–9, пишет сайт Подмосковье сегодня.

Супруги провели реанимационные мероприятия, благодаря которым у ребенка забилось сердце, появились единичные вдохи, затем он раздышался, порозовел. Они положили мальчика на колено спасшему его пловцу лицом вниз, чтобы освободить легкие, которые были полны воды. Затем Полина стала делать искусственную вентиляцию легких, а Александр – непрямой массаж сердца. Муж с женой периодически сменяли друг друга, так как физически массаж делать достаточно тяжело.

На вызов быстро примчалась «скорая». Пострадавшего доставили в Люберецкую детскую городскую больницу, в реанимационное отделение.

Позже стало известно, что ребенок был на пляже со старшим братом лет 16, который куда-то ушел и оставил младшего братишку без присмотра.

На данный момент мальчик все еще находится в реанимации, ситуация непростая. Но главное – он остался жив.