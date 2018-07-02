"Фанаты в кокошниках" приглашены на матч в качестве талисманов сборной РФ

Инна Каленская, её супруг Дмитрий Гнатюк и их племянник Юрий Гнатюк не оставили равнодушными никого, кто видел их фото в русских кокошниках на матче чемпионата мира по футболу Россия-Испания.

Как рассказал Дмитрий Гнатюк радиостанции "Говорит Москва", по его мнению кокошник - символ русского гостеприимства, а то, что происходит в Москве - это большой праздник, "люди братаются, вспоминают, что они люди". Тем же составом и в кокошниках они ходили также на матч-открытие и игру Бразилия — Сербия. А теперь их приглашают на четвертьфинальный матч в качестве талисманов сборной России, без них "этот матч не состоится".

"Молодцы! У них футболки одеты в правильной последовательности: белая, синяя, красная! Очень милая и добрая семья", - пишут в соцсетях. В Интернете появилось множество мемов и смешных подписей к фото: "футбол футболом, но обед по расписанию", "Будни разведки. Им было скучно. Они уже все знали".