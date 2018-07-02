Опрос: Каждый 10 россиянин хотел бы уехать из России на ПМЖ

Каждый десятый россиянин, согласно результатам опроса ВЦИОМ, хотел бы уехать из России на постоянное место жительства. Согласно исследованию, больше других россиян идею сменить страну обдумывают наши молодые соотечественники. Среди граждан в возрасте 18-24 лет 31 процент респондентов признались, что хотел бы покинуть страну.

ВЦИОМ сообщает, что уехать из России хотели бы 10 процентов респондентов. Абсолютное большинство наших сограждан - 88 процента - не хотели бы покидать Россию ради переезда в другую страну.

ТОП-3 предпочтительных направлений эмиграции - Германия, США и Испания. Наиболее привлекательной страной для переезда на ПМЖ 16 процентов желающих иммигрировать называют Германию. В США хотят уехать 7 процентов, в Испанию шесть.

Опрос проводился с 6 - 7 июня среди 2000 россиян в возрасте от 18 лет.