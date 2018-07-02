Опрос: Каждый 10 россиянин хотел бы уехать из России на ПМЖ
2 июля 2018, 14:41 [ «Аргументы Недели» ]
Каждый десятый россиянин, согласно результатам опроса ВЦИОМ, хотел бы уехать из России на постоянное место жительства. Согласно исследованию, больше других россиян идею сменить страну обдумывают наши молодые соотечественники. Среди граждан в возрасте 18-24 лет 31 процент респондентов признались, что хотел бы покинуть страну.
ВЦИОМ сообщает, что уехать из России хотели бы 10 процентов респондентов. Абсолютное большинство наших сограждан - 88 процента - не хотели бы покидать Россию ради переезда в другую страну.
ТОП-3 предпочтительных направлений эмиграции - Германия, США и Испания. Наиболее привлекательной страной для переезда на ПМЖ 16 процентов желающих иммигрировать называют Германию. В США хотят уехать 7 процентов, в Испанию шесть.
Опрос проводился с 6 - 7 июня среди 2000 россиян в возрасте от 18 лет.
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