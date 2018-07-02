В Иркутске приготовили рекордную шестиметровую яичницу

В городе Усолье-Сибирское Иркутской области местные жители приготовили яичницу рекордных размеров. 55 тысяч перепелиных яиц пожарили на сковороде диаметром 6 метров.

Предполагается, что это гастрономическое блюдо должно войти в Книгу рекордов России, передает Телеинформ.

Процесс приготовления гигантской глазуньи контролировали более 10 экспертов, которые следили за тем, как яйца пересчитывали, обрабатывали, разбивали с помощью специальных ножниц, фасовали по контейнерам. Приготовление яичницы продолжалось 40 минут, после чего ее смогли попробовать все желающие.

Выступая перед собравшимися, Сергей Брилка отметил, что агропромышленное объединение «Белореченское» занимает особое место среди крупнейших сельхозтоваропроизводителей Иркутской области.

Цель кулинарной акции – демонстрация силы и единства сельхозтоваропроизводителей Иркутской области, готовности общими усилиями добиваться поставленной цели.