//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Вера Сотникова потеряла контроль над собой на спектакле и разоралась на сцене
- Тото Кутуньо стало плохо, пришлось отменять концерт
- Галкин рассказал, как они с Пугачевой болели за сборную России
- Беременная Лера Кудрявцева опубликовала видео с трибуны "Лужников"
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
В Иркутске приготовили рекордную шестиметровую яичницу
2 июля 2018, 13:28 [ «Аргументы Недели» ]
В городе Усолье-Сибирское Иркутской области местные жители приготовили яичницу рекордных размеров. 55 тысяч перепелиных яиц пожарили на сковороде диаметром 6 метров.
Предполагается, что это гастрономическое блюдо должно войти в Книгу рекордов России, передает Телеинформ.
Процесс приготовления гигантской глазуньи контролировали более 10 экспертов, которые следили за тем, как яйца пересчитывали, обрабатывали, разбивали с помощью специальных ножниц, фасовали по контейнерам. Приготовление яичницы продолжалось 40 минут, после чего ее смогли попробовать все желающие.
Выступая перед собравшимися, Сергей Брилка отметил, что агропромышленное объединение «Белореченское» занимает особое место среди крупнейших сельхозтоваропроизводителей Иркутской области.
Цель кулинарной акции – демонстрация силы и единства сельхозтоваропроизводителей Иркутской области, готовности общими усилиями добиваться поставленной цели.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//Политика
Путин подписал указы о присвоении военным частям имена украинских городов
//Новости Гнездо.ру
//В мире
ВВС Великобритании нанесли удар по сирийской армии в провинции Хомс
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Политика
Аксенов отреагировал на подпись Google Maps Крымского моста на украинском языке
//Спорт
Лоза высказал оригинальное мнение, почему сборная России выиграла у Испании
//В мире
//Новости партнеров
//Культура
//Общество
//Общество
//Политика
Названа причина страха Запада перед переговорами Путина и Трампа
//Новости СМИ2
//В мире
Депутат Верховной рады обвинил украинские власти в поддержке фашизма
//Общество
//В мире
Пранкеры разыграли главу СБУ, представляясь Аркадием Бабченко
//Новости Redtram
//Общество
Пять человек погибли при купании в море в Крыму за один день
//Политика
В Киеве раскрыли детали плана по «зачистке» российского Крыма
//Общество
В России вступили в действие поправки в закон о вождении в нетрезвом виде
//Спорт
Испанский полузащитник Андрес Иньеста заявил о завершении карьеры
//Общество
Милонов поддержал предложение после побед сборной России устраивать выходные
//В мире
Защитники Донбасса приготовились взорвать позиции армии Украины из-под земли
//Здоровье
//Общество
//В мире
Уничтожение российскими «Панцирями» напавших на Хмеймим дронов сняли на видео
//Общество
Крымский мост на картах Google Maps подписан на украинском языке
//Политика
//В мире
ВСУ атаковали ракетами силы ополченцев и сорвали «хлебное перемирие» в Донбассе
//Спорт
Путин следил за матчем России и Испании и 2 раза звонил Черчесову
//В мире
Почему Порошенко считает Канаду "самым искренним другом" Украины
//live
«Может ли быть эффективной борьба с коррупцией без конфискации?»