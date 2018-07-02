Союз отцов организует патруль

Следить за порядком в симферопольских парках и местах отдыха детей будут отцовские патрули. В них войдут активные отцы и представители полиции, пишут "Аргументы недели-Крым".

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал руководитель крымского отделения «Союза отцов» Роман ВОЛОШИН.

По его словам, патрули будут работать на общественных началах. Главная цель — обеспечить безопасность отдыха детей. Первый рейд запланирован на 7 июля в Симферополе.

«В 17:00 мы собираемся возле Госсовета и будем патрулировать парковые зоны вдоль реки Салгир, с нами будет сотрудник полиции. В случае нарушений общественного порядка полицейский будет составлять протокол об административном правонарушении», – рассказал ВОЛОШИН.

По его словам, информацию о нарушениях планируют направлять в администрацию города и уполномоченному по правам ребенка в Крыму Ирине КЛЮЕВОЙ, которая поддержала данную инициативу. Рейды в Симферополе будут проходить по субботам и продлятся по 1 сентября.