Источник в российском оборонно-промышленном комплексе рассказал, что гиперзвуковые ракеты из состава новейшего комплекса "Кинжал" испытают на дальнем бомбардировщике Ту-22М3. О готовящихся испытаниях "Кинжалов" передает ТАСС со ссылкой на своего информатора. Западные СМИ: МиГ-31 является "поистине убийственным" самолетом

По сведениям РИА Новости, дальний бомбардировщик Ту-22М3, на котором будут испытываться "Кинжалы", сможет нести до четырёх таких ракет.

Источник ТАСС ранее сообщал, что "на одном бомбардировщике будут испытываться сразу несколько гиперзвуковых ракет". Сроки начала испытаний не названа. Официального подтверждения информации об испытаниях сразу четырёх "Кинжалов" на одном военном самолёте пока не было.

Ранее издание Military Watch отмечало, что российский сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31, оснащенный гиперзвуковым комплексом "Кинжал" поразил западных экспертов.

Ту-22М3 - дальний сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец, предназначенный для поражения наземных и морских целей. С 1989 года, когда ракетоносец был принят на вооружение, всего построено около 500 самолетов Ту-22М различных модификаций. Модернизированный Ту-22М3М совершит первый полет через месяц.

Российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс "Кинжал" пугает мир. Эксперт, обозреватель журнала The Diplomat Абрахам Эйт считает, что "Кинжал", о котором рассказал Владимир Путин в марте, способен сделать беззащитным флот США.