Ученым Крыма понизили зарплату

Крымская служба статистики опубликовала данные о динамике заработной платы крымчан. Средняя зарплата в 2015 году составляла 22,4 тысячи рублей, в 2017 – 26,2 тысячи, сообщают "Аргументы недели-Крым".

Она росла неравномерно даже в пределах смежных отраслей. Минсельхоз руководит и коровами, и разведением рыбы. Но в сельском хозяйстве зарплата за это время выросла –на 4 тысячи рублей, а в рыболовстве и рыбоводстве – на 9 тысяч.

Одни из самых высокооплачиваемых специалистов – газо- и нефтедобытчики – стали получать 45 тысяч, прибавив 10 тысяч руб.

В стремлении заработать строители-крымчане массово уехали на материк, поэтому застройщики стали ценить их труд, заработки повысились чуть ли не вдвое: с 15 тысяч до 28.

Самые массовые для крымчанок отрасли – торговля и гостиницы с ресторанами стали ненамного доходнее, зарплата там в 2015 году колебалась вокруг 17 тысяч, в прошлом – вокруг 19 тысяч руб.

Медикам и учителям стали платить на 2-3 тысячи больше, они теперь получают примерно 25 тысяч руб.

Аутсайдером оказалась сфера научных исследований и разработок: доходы ученых упали на полтысячи.

Зато могут радоваться те, кто работает в отрасли, которая в статистике романтично именуется «деятельность воздушного и космического транспорта», – там теперь платят в среднем 52,3 тысячи рублей, против 31,6 три года назад. Примерно столько же получают и те, кто занимается финансовой и страховой деятельностью, но им прибавили 10 тысяч.

Операции с недвижимостью не так доходны, как показывают в сериалах: там зарплата увеличилась на 1 тысячу и все еще не достигла даже 20 тысяч. Такую же динамику продемонстрировали и бюджетники-управленцы, но их труд оценивается в среднем в 36,9 тысячи рублей