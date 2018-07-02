Пять человек погибли при купании в море в Крыму за один день

Пять человек погибли при купании в море за сутки, еще троих удалось спасти. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России, пишут "Аргументы недели-Крым".

Четыре случая произошли в воскресенье в Симферопольском районе полуострова. В Николаевке на центральном пляже в воде обнаружены тела 56-летней женщины и 4-летнего ребенка. В причинах происшествия разбираются правоохранители.

Там же на пляже «Рассвет» в воде без признаков жизни найден 27-летний гражданин.

Еще один инцидент произошел в селе Кленовка Симферопольского района. На островке в центре открытого водоема было обнаружено тело 45-летнего мужчины.

Еще один крымчанин утонул в водоеме села Баштановка Бахчисарайского района. Водолазно-спасательная группа обнаружила 39-летнего погибшего в 15 метрах от берега на глубине 4 метра.