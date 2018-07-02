В России вступили в действие поправки в закон о вождении в нетрезвом виде

Со 2 июля в России начинает действовать закон, согласно которому водители будут нести административную ответственность в том случае, если у них будет обнаружено 0,3 грамма спирта на один литр крови.

Фактически никакие новые нормы не вводятся, так как ранее содержание алкоголя исчислялось в промилле, а значению 0,3 грамма на литр крови соответствовало 0,16 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения россиянин может остаться без водительских прав сроком от полутора до двух лет. Кроме того, нарушитель должен будет заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Такие же меры ждут автовладельцев, которые передадут свою машину пьяному водителю.