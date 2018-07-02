Милонов поддержал предложение после побед сборной России устраивать выходные

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов считает, что в стране после побед национальной сборной по футболу просто необходим выходной день. По его словам, после победы россиян над испанцами все депутаты поддержат эту инициативу.

Надо дать людям отдохнуть "полдня или денечек", сказал Милонов, сообщает "Свободная пресса".

Ранее член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв сообщил о совместной с Игорем Лебедевым инициативе о введении выходных в дни матчей сборной России по футболу на чемпионате мира 2018 года. Инициатива была поддержана в мэриях Москвы, Сочи и в профильном комитете Госдумы.