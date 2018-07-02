На матче Испания-Россия болельщики съели 300 кг шашлыка и выпили тонну пива

В Симферополе, в фан-зоне в парке отдыха «Гагаринский» 1 июля 2018 года собрались около тысячи болельщиков. Болели, ели, пили.

Матч закончился победой России.

На радостях любители футбола пропустили через себя около тысячи литров пива и 300 килограммов мяса.

В следующий раз, когда будет играть российская сборная, владельцы шашлычных и пивасных решили утроить запас.

«Никто не думал, что они все съедят!», – недоумевал один, и в ответ услышал: «Так никто не думал, что они выиграют!».