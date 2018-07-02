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Россиянам облегчат процесс выписки из квартиры мигрантов
2 июля 2018, 09:48 [ «Аргументы Недели» ]
Проект поправок в закон "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ" позволит собственникам квартир отменить регистрацию иностранцев без их участия.
Основанием для прекращения регистрации может стать "факт убытия иностранного гражданина из места пребывания". Владельцу квартиры достаточно будет подать заявление в МВД, сообщает URA.RU. Форму такого документа и порядок его направления, в том числе в электронном виде, установит само министерство.
Действующее законодательство позволяет снять иностранца с учёта лишь на основании регистрации мигранта в новом месте, выезде за пределы России, признании регистрации фиктивной или смерти иностранного гражданина.
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