Управляющие компании должны будут отчитываться перед жильцами

Минстрой обяжет управляющие компании каждый год готовить полную отчетность собственникам жилья. При претензиях со стороны жильцов собственники будут иметь возможность потребовать возвращения от УК полученной экономии. В России вступили в силу поправки в закон о долевом строительстве

Все отчетные документы УК об услугах, работах и расчетах с поставщиками будут размещаться на портале, а также на информационных досках, сообщает "Москва 24". Речь идет не только о расходах, но и об экономии компании. Управляющие компании также будут сообщать о суммах, полученных по договорам аренды общего имущества и за эксплуатацию рекламных конструкций.