В ходе рабочей поездки в Саранск сенатор Валентина Матвиенко вместе с главой Мордовии Владимиром Волковым и мэром города Петром Тултаевым станцевала под трек Ольги Бузовой «Мало половин».

С волонтерами чемпионата мира по футболу чиновники прыгали, размахивали руками и хлопали в ладоши. При этом волонтеры призывали Матвиенко, Волкова и Тултаева двигаться «побыстрее».

Матвиенко находится в столице Мордовии с рабочей поездкой. Сенатор уже осмотрела стадион «Мордовия Арена», жилой комплекс «Тавла» и микрорайон Юбилейный, и прогулялась по проспекту Российской Армии.