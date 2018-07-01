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Челябинцы выразили протест против повышения пенсионного возраста
1 июля 2018, 21:21 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Жители столицы Южного Урала сегодня, 1 июля, вышли на улицы с протестом против повышения пенсионного возраста. По официальным данным, в акции приняли участие около 400 человек, хотя организаторы утверждают о порядка двух тысяч протестующих.
Добавим, что к акции присоединились противники возведения Томинского ГОКа и представители оппозиции в политике. Изначально в акции собирались участвовать до 38 процентов жителей городов-миллионников, но по факту протестующих оказалось намного меньше.
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