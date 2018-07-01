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Бреющий полет самого тяжелого грузового самолета Ан-225 сняли на видео
1 июля 2018, 17:47 [ «Аргументы Недели» ]
В Боливии советский транспортный самолет Ан-225 "Мрия" пролетел под проводами линии электропередач Видео, как огромное воздушное судно заходит на посадку, пролетая на малой высоте, опубликовано очевидцами.
Самолет был разработан для транспортировки космического корабля "Буран" от места производства к месту взлета. Сообщается, что самолет является единственным в своем роде. Воздушное судно эксплуатирует украинская компания Antonov Airlines. В связи с чем пилоты рискнули сделать такой опасный маневр - неизвестно.
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