В Интернете появилось видео из салона машины, на котором телеведущая и экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак попыталась выйти в прямой эфир и поздороваться со своими подписчиками. Что-то с ней было не так. Подтвердились слухи о том, что Ксения Собчак ждет второго ребенка

"Люди не спят ночью. Триста...три...сорок семь", - ответила Собчак Виторгану на просьбу "выйти из эфира. В итоге, похоже, Виторгану удалось убедить супругу прекратить снимать.

Видео, вероятно, было сделано ранним утром в центре Москвы.