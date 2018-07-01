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В Красноярском крае из колонии сбежали трое заключенных

1 июля 2018, 15:01 [ «Аргументы Недели» ]

В Красноярском крае из колонии сбежали трое заключенных
фото: pixabay.com

Трое заключенных 30 июня, в субботу, сбежали из колонии-поселения ИК-16 поселка Миндерла Красноярского края. О побеге заключенных сообщила пресс-служба регионального управления ФСИН.

По данным ФСИН, двое беглецов осуждены за угон на пять лет, а один на четыре года за кражу. Их отстутствие обнаружено во время вечерней проверки, - сообщает РИА Новости.

Сотрудники ГУФСИН России по Красноярскому краю разыскивают сбежавших осужденных.
Ведомство объявило вознаграждение в 30 тысяч рублей за информацию о местонахождении преступников.

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