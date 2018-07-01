РПЦ призывает болельщиц не допускать «греховных» связей во время ЧМ-2018

РПЦ призывает девушек - футбольных болельщиц - не допускать "греховных" связей во время чемпионата мира по футболу-2018. Зампред Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе объяснил, почему связей с иностранными болельщиками лучше избегать. По его мнению, такие связи безответственные, не приведут к созданию семьи.

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион ранее посоветовал болельщицам не вступать в отношения с иноверцами, отметив, что есть опыт многих пар, где между супругами возникают противоречия на религиозной почве.

Священник Вахтанг Кипшидзе добавил, что невозможно представить, что отношения, которые начинаются с безответственных связей на мундиале или вне чемпионата мира, могут привести к созданию семьи как таковой. "Потому что они возникают с целью, исключающей верность, исключающей достоинство, исключающей заботу о своём собственном будущем, своём собственном счастье", - цитирует священнослужителя "Говорит Москва".

В Россию приехали болельщики из разных стран мира.