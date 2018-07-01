Видео с места ДТП в Грузии, в котором пострадали туристы из России
1 июля 2018, 14:32 [ «Аргументы Недели» ]
В Интернет попала видеозапись с места дорожно-транспортного происшествия в Грузии на Гомборском перевале, в котором пострадала группа россиян. Туристический автобус марки Suzuki перевернулся на Гомборском перевале.
По данным грузинских СМИ, пострадали шестеро граждан России. Шестеро россиян госпитализированы. Их доставили в реферальную больницу в городе Телави. По данным издания "Новости-Грузия" со ссылкой на гида, сопровождавшего группу, пострадавшие получили серьезные травмы.
Однако некоторые СМИ утверждают, что в ДТП в Грузии попали туристы из Белоруссии.
МВД Грузии проводит расследование уголовного дела, возбужденного по статье 276 УК Грузии (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспортного средства).
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