Еще один туроператор приостанавливает чартерные рейсы в Болгарию и Черногорию
1 июля 2018, 14:05 [ «Аргументы Недели» ]
Петербургский туроператор «Аврора БГ» объявил о приостановке своих летних чартерных программ в Болгарию и Черногорию со 2 июля. Чартеры в Болгарию отменяются в середине сезона из-за серьезного изменения стоимости перевозки, которые привели к низким финансовым показателям.
Сообщение опубликовано на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР). Компания пообещала вывезти всех своих туристов, находящихся за границей, а также выполнить обязательства по организации детского отдыха в оздоровительных лагерях Болгарии, Черногории и Турции.
Туроператор «Аврора БГ» ранее входил в число активов компании «Матрешка-Тур». Но фирму продали иностранному владельцу, и «Матрешка» перестала существовать.
О прекращении чартерных рейсов в шесть стран днем ранее объявил оператор «Панорама Турс» («Натали Турс»). По данным АТОР, отменяются чартеры в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталью и Ираклион.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес