Еще один туроператор приостанавливает чартерные рейсы в Болгарию и Черногорию

Петербургский туроператор «Аврора БГ» объявил о приостановке своих летних чартерных программ в Болгарию и Черногорию со 2 июля. Чартеры в Болгарию отменяются в середине сезона из-за серьезного изменения стоимости перевозки, которые привели к низким финансовым показателям. "Натали-Турс" с 30 июня отменяет несколько чартеров

Сообщение опубликовано на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР). Компания пообещала вывезти всех своих туристов, находящихся за границей, а также выполнить обязательства по организации детского отдыха в оздоровительных лагерях Болгарии, Черногории и Турции.

Туроператор «Аврора БГ» ранее входил в число активов компании «Матрешка-Тур». Но фирму продали иностранному владельцу, и «Матрешка» перестала существовать.

О прекращении чартерных рейсов в шесть стран днем ранее объявил оператор «Панорама Турс» («Натали Турс»). По данным АТОР, отменяются чартеры в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталью и Ираклион.