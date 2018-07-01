На место захвата заложников в магазине "Дикси" на улице Большая Академическая в Москве, в котором неизвестный мужчина захватил заложников, прибыли сотрудники Росгвардии. Магазин оцеплен. Все подробности происшествия уточняются. В Москве неизвестный мужчина захватил заложников в магазине «Дикси»

О захвате заложников в продуктовом супермаркете ранее сообщили ряд СМИ. По некоторым данным, пострадала одна женщина. Злоумышленник порезал ей руки. Мужчина потребовал выдать ему 300 тысяч рублей и устроить ему переговоры с силовиками.

Злоумышленник ворвался в магазин и начал набрасываться на людей. Он схватил женщину - продавца-кассира.

Захватчик потребовал выдать ему из кассы магазина 300 тысяч рублей. Мужчина потребовал организовать ему переговоры с представителями силовых ведомств, - передает Пятый канал.