В Москве неизвестный мужчина захватил заложников в магазине «Дикси» на Большой Академической улице.

Злоумышленник ворвался в магазин и начал набрасываться на людей. Он схватил женщину - продавца-кассира.

Захватчик потребовал выдать ему из кассы магазина 300 тысяч рублей. Мужчина потребовал организовать ему переговоры с представителями силовых ведомств, - передает Пятый канал.

В настоящее время со злоумышленником в магазине «Дикси» на Большой Академической улице ведутся переговоры. По некоторым данным, пострадала женщина. Напавший на магазин порезал ей руки ножом.

Сотрудники полиции выехали на Большую Академическую улицу для проверки появившейся информации о возможном захвате заложников в продуктовом магазине, - сообщает ТАСС.