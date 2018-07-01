Украинская туристка сравнила цены в кафе Киева и Крыма

Украинский адвокат и блогер Татьяна Монтян сравнила цены в уличных кафе в Киеве и в курортных городах Крыма. Монтян опубликовала фото меню одного из прибрежных кафе в Евпатории.

По оценке блогера, поесть в крымских кафе дешевле, чем в киевских заведениях, сообщает RT. Татьяна Монтян представила ценники на шашлык, люля-кебаб, на плов, овощи, рыбу. Судя по меню, дороже всего стоит порция барабульки.

Пользователи соцсети в комментариях к сообщению украинской правозащитницы принялись обсуждать цены в кафе. По мнению одного, цены - "удар ниже желудка"для Киева, еще один комментатор отметил, что "цены — просто сказка".