Украинская туристка сравнила цены в кафе Киева и Крыма
1 июля 2018, 11:55 [ «Аргументы Недели» ]
Украинский адвокат и блогер Татьяна Монтян сравнила цены в уличных кафе в Киеве и в курортных городах Крыма. Монтян опубликовала фото меню одного из прибрежных кафе в Евпатории.
По оценке блогера, поесть в крымских кафе дешевле, чем в киевских заведениях, сообщает RT. Татьяна Монтян представила ценники на шашлык, люля-кебаб, на плов, овощи, рыбу. Судя по меню, дороже всего стоит порция барабульки.
Пользователи соцсети в комментариях к сообщению украинской правозащитницы принялись обсуждать цены в кафе. По мнению одного, цены - "удар ниже желудка"для Киева, еще один комментатор отметил, что "цены — просто сказка".
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