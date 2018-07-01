ФИФА оштрафовала Российский футбольный союз за нацистский баннер

Российскому футбольному союзу придется заплатить штраф за поведение своих болельщиков. Международная федерация футбола наложила взыскание на РФС в размере примерно 8,5 тысяч евро за использование нацистской символики.

«Дискриминационное поведение болельщиков» ФИФА заподозрило в баннере, которые фанаты развернули в Самаре на матче Уругвай – Россия. На баннере, который футбольное руководство посчитало нацистским, были две цифры - 88. Буква «H» - восьмая буква латинского алфавита, и в ФИФА решили, что это закодированное нацистское приветствием «Heil Hitler!».

Кстати, ответить за поведение своих болельщиков придется не только России, штрафные санкции наложены на футбольную администрацию еще нескольких стран. За баннер «с политическим и оскорбительным подтекстом» 20 тысяч швейцарских франков заплатит Сербия, за предметы, брошенные во время игры на поле придется раскошелиться на 15 тысяч франков Мексике.

Но больше всего придется заплатить футбольной федерации Марокко - 65 тысяч швейцарских франков. Как пишет «Associated Press», болельщики сборной не только кидали предметы, на полет после финального свистка неожиданно появились шесть технических сотрудников, а еще неизвестные 13 были в технической зоне.