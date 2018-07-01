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Видео, как кот футбольного болельщика кричит "гол", стало хитом сети
1 июля 2018, 08:20 [ «Аргументы Недели» ]
Видеозапись, как кот футбольного болельщика кричит: "Гол!!!", стало хитом сети. Матчи чемпионата мира -2018, проходящего в России, начиная с 14 июня смотрят во всем мире. Футбольные болельщики, которые не смогли приехать в нашу страну, привязаны к экранам телевизоров.
Известно, что домашние животные - коты и собаки - могут произносить несколько слов. Вот и футбольный болельщик научил своего домашнего любимца кричать: "Гол!".
Кота нарядили в майку, и он смотрит вместе с хозяином матч. Как только нападающий забил мяч в ворота, болельщик кричит самое заветное для футбольных болельщиков слово: "Гоооол!". "Гол", - промяукал и поддержал своего хозяина кот.
Видео два дня назад было опубликовано в Инстаграм.
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