Видеозапись, как кот футбольного болельщика кричит: "Гол!!!", стало хитом сети. Матчи чемпионата мира -2018, проходящего в России, начиная с 14 июня смотрят во всем мире. Футбольные болельщики, которые не смогли приехать в нашу страну, привязаны к экранам телевизоров.

Известно, что домашние животные - коты и собаки - могут произносить несколько слов. Вот и футбольный болельщик научил своего домашнего любимца кричать: "Гол!".

Кота нарядили в майку, и он смотрит вместе с хозяином матч. Как только нападающий забил мяч в ворота, болельщик кричит самое заветное для футбольных болельщиков слово: "Гоооол!". "Гол", - промяукал и поддержал своего хозяина кот.

Видео два дня назад было опубликовано в Инстаграм.