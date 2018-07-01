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Уровень сероводорода на востоке Москвы превысил норму в разы
1 июля 2018, 07:59 [ «Аргументы Недели» ]
Уровень сероводорода на востоке Москвы в ночь на воскресенье превысил норму в 5,5 раз. По информации
компании "Мосэкомониторинг", максимальный уровень концентрации сероводорода, зафиксированный на станции "Новокосино", в ночь на 1 июля составил 0,044 мг/м3.
По принятым в России нормативам, предельно допустимая концентрация (ПДК) сероводорода в жилых районах составляет 0,008 мг/м3 (порог запаха). Соответственно, ПДК сероводорода минувшей ночью на востоке столицы была превышена в 5,5 раз. Согласно рекомендациям всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ПДК сероводорода — 0,15 мг/м3. В этом случае ее превышение составило 0,29 раз, - уточняет РБК.
Перед этим резкое повышение уровня сероводорода на востоке Москвы было зафиксировано станцией Мосэкомониторинга "Кожухово" 17 июня. Этот столичный район экологи причисляют к одному из трех самых грязных в Москве. В апреле загрязнение здесь превысило 20-кратный уровень.
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