В России с 1 июля заработали положения "закона Яровой", согласно которым операторы распространения данных в интернете - операторы сотовой связи и онлайн-сервисы — обязаны хранить данные о звонках, текстовые и голосовые сообщения, фото и видео пользователей шесть месяцев. Какие изменения появятся в жизни россиян с 1 июля

Эту информацию операторы связи должны будут предоставлять по запросу госструктур, ведущих оперативно-розыскную деятельность или обеспечивающих безопасность государства.​

Правительство утвердило новые правила "пакета Яровой" в апреле 2018 года. «Закон Яровой» инициированный депутатом Госдумы Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым вступил в силу 20 июля 2016 года.

На выполнение этого закона компании МТС, "Вымпелком" ("Билайн") и "Мегафон" потратят миллиарды рублей.