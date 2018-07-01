С 1 июля в России произошла индексация тарифов на услуги ЖКХ

В России с 1 июля увеличилась плата за услуги ЖКХ. В министерстве строительства и ЖКХ пояснили - произошла ежегодная индексация тарифов на коммунальные услуги. В среднем по стране их стоимость увеличится не более чем на 4%. Какие изменения появятся в жизни россиян с 1 июля

В Москве повышены тарифы: на холодную воду и водоотведение – 7,5%, на тепло – 3,67%, на горячую воду – 4,4%, на электроэнергию: в старой Москве – от 0% до 7,3% (в зависимости от вида тарифов (одноставочные или многоставочные, а также от типа плиты — газовая или электрическая), а в ТиНАО – от 2,7% до 9,4%, — сообщает РИА Новости.

Для Московской области средний индекс роста платы за коммунальные услуги составляет 4%, а предельный — 6 %, сообщили в подмосковном комитете по ценам и тарифам.

"Аргументы недели" писали, что жители Петербурга и Якутии будут платить за ЖКХ на 6% больше. На 5,9% - в Кемеровской области и Башкирии. В Кировской и Новгородской областях повышение произойдет на 5,5%.