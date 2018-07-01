//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Уговорит ли Надя свою маму Татьяну Навку родить ей братика
- Почему Полину Гагарину раскритиковали за фото в бикини
- "Возможен риск похищения", суд США запретил российской певице видеться с дочерью
- Жена Кержакова неожиданно призналась, что она наркоманка и оклеветала мужа
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
С 1 июля в России произошла индексация тарифов на услуги ЖКХ
1 июля 2018, 07:27 [ «Аргументы Недели» ]
В России с 1 июля увеличилась плата за услуги ЖКХ. В министерстве строительства и ЖКХ пояснили - произошла ежегодная индексация тарифов на коммунальные услуги. В среднем по стране их стоимость увеличится не более чем на 4%.
В Москве повышены тарифы: на холодную воду и водоотведение – 7,5%, на тепло – 3,67%, на горячую воду – 4,4%, на электроэнергию: в старой Москве – от 0% до 7,3% (в зависимости от вида тарифов (одноставочные или многоставочные, а также от типа плиты — газовая или электрическая), а в ТиНАО – от 2,7% до 9,4%, — сообщает РИА Новости.
Для Московской области средний индекс роста платы за коммунальные услуги составляет 4%, а предельный — 6 %, сообщили в подмосковном комитете по ценам и тарифам.
"Аргументы недели" писали, что жители Петербурга и Якутии будут платить за ЖКХ на 6% больше. На 5,9% - в Кемеровской области и Башкирии. В Кировской и Новгородской областях повышение произойдет на 5,5%.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//В мире
//Новости Гнездо.ру
//В мире
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Наука
Составлен список продуктов, провоцирующих рак и защищающих от него
"Возможен риск похищения", суд США запретил российской певице видеться с дочерью
//Спорт
//Новости партнеров
//В мире
Украинские генералы обвинили экипаж в провальном выступлении танка "Оплот"
//Спорт
Хоккеист вместе с женой и тремя детьми погиб в результате ДТП
//Общество
В России с 1 июля заработал "закон Яровой" о хранении данных пользователей
//Новости СМИ2
//Общество
Cотрудника "Водоканала" в Кунгуре уволили из-за "платы за дождь"
//В мире
//Новости Redtram
//Мнение
//Армия
Стало известно, почему ВСУ все еще не "самая мощная армия Европы"
//Общество
Президиум Госсовета Крыма поддержал увеличение пенсионного возраста
//В мире
//В мире
В ДНР заявили о готовности к соблюдению «хлебного перемирия»
//В мире
Военное присутствие США в регионе потеряло смысл, считают в Сирии
//В мире
Автор "плана по аренде Крыма" назвал причину потери полуострова
Жена Кержакова неожиданно призналась, что она наркоманка и оклеветала мужа
//Футбол
//Общество
"Вы в аду гореть будете!", Макаревич обратился к карательно-сажательным органам
//В мире
Кержаков забрал ребенка у жены из-за денег, рассказал известный адвокат
//Спорт