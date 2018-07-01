В Пермском крае руководство "Водоканала" уволило сотрудника в городе Кунгур, выдавшего ложную информацию о том, что коммунальщики берут с жителей города плату за стоки дождевой воды. Власти города Кунгур прокомментировали "плату" за дождевую воду

Об увольнении сообщил советник заместителя председателя правительства Пермского края Андрей Красников.

В местных СМИ ранее написали о новом платеже за "дождевую воду". Начальник отдела по работе с населением кунгурского "Водоканала" сообщила, что новая строчка "ОДН за сточные воды", которая появилась в квитанциях по оплате услуг ЖКХ в мае, — это "дождевая вода, стекающая через люки в канализационные коллекторы". Всем обслуживающим организациям и ТСЖ города выставили счета с дополнительной услугой стоимостью семь рублей в месяц для каждого потребителя, - сообщает

РИА Новости. Инспекция государственного жилищного надзора и Региональная служба по тарифам Пермского края начала проверку.