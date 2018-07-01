Cотрудника "Водоканала" в Кунгуре уволили из-за "платы за дождь"
1 июля 2018, 07:12 [ «Аргументы Недели» ]
В Пермском крае руководство "Водоканала" уволило сотрудника в городе Кунгур, выдавшего ложную информацию о том, что коммунальщики берут с жителей города плату за стоки дождевой воды.
Об увольнении сообщил советник заместителя председателя правительства Пермского края Андрей Красников.
В местных СМИ ранее написали о новом платеже за "дождевую воду". Начальник отдела по работе с населением кунгурского "Водоканала" сообщила, что новая строчка "ОДН за сточные воды", которая появилась в квитанциях по оплате услуг ЖКХ в мае, — это "дождевая вода, стекающая через люки в канализационные коллекторы". Всем обслуживающим организациям и ТСЖ города выставили счета с дополнительной услугой стоимостью семь рублей в месяц для каждого потребителя, - сообщает
РИА Новости. Инспекция государственного жилищного надзора и Региональная служба по тарифам Пермского края начала проверку.
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