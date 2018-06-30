Президиум Госсовета Крыма поддержал увеличение пенсионного возраста

Президиум Госсовета Крыма поддержал концепцию проекта федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», пишут "Аргументы недели-Крым".

Парламенту Крыма также было рекомендовано поддержать принятие документа Госдумой РФ.

Глава Госсовета Владимир КОНСТАНТИНОВ заявил, что сегодня Россия находится совершенно на ином этапе своего развития, чем была в 90-е годы.

«Она восстановила свою государственность, уровень авторитета в мире, создала сильную армию, одну из мощнейших экономик и многое другое. Тем не менее, те вызовы, которые стоят перед ней сегодня требуют и принятия ряда изменений внутри государства. В этой связи намечен целый комплекс реформ, одна из которых пенсионная», – цитируют его в пресс-службе парламента.

КОНСТАНТИНОВ добавил, что к этому уже пришли подавляющее большинство стран, а Россия одно из последних государств, где проведут реформу.

Спикер парламента сообщил, что главной целью принятия реформы является увеличение пенсий. Это повлияет на повышение социальной жизни пенсионеров и даст ресурс для развития экономики.

Принятие законопроекта в первом чтении запланировано в июле. До вынесения на второе чтение у крымских депутатов будет возможность внести свои предложения.

Напомним, правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предполагающий поэтапное повышение пенсионного возраста – до 65 лет (вместо 60-ти) для мужчин и до 63 лет (вместо 55-ти) для женщин. Эту реформу хотят начать воплощать в жизнь с 2019 года.