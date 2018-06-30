В Москве еще как минимум сутки будет непогода

В ближайшие сутки в Москве будут продолжаться с перерывами сильные дожди и грозы с порывистым ветром, сообщают синоптики. Москвичам и гостям столицы рекомендуется соблюдать осторожность.

«Непогода в столице продлится еще как минимум сутки. Дожди прошли уже везде, за исключением северо-востока Подмосковья. Идти они будут всю ночь и еще завтра», - сообщил специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Погодой во второй день выходных начнёт управлять южный циклон. Будет облачно, пройдут дожди, в западных областях они ожидаются сильными и продолжительными, местами прогремят грозы в сопровождении града и порывистого ветра; сумма осадков в некоторых регионах может составить от 1/3 до половины месячной нормы. Температурный фон на востоке выше номы на 7-8 градусов, на западе – ниже нормы на 2-3 градуса.