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Собянин сформирует предвыборную программу с учетом наказов москвичей
30 июня 2018, 16:48 [ «Аргументы Недели» ]
В основу предвыборной программы мэра Москвы Сергея Собянина лягут наказы жителей столицы. Об этом градоначальник сообщил во время посещения своего избирательного штаба.
Ранее волонтеры собрали около трех тысяч предложений москвичей, первая их партия была передана Собянину на встрече в штабе. Мэр заявил, что работа с наказами начнется в ближайшее время, на них будет основана предвыборная программа, которая должна быть обнародована до 1 августа.
- Очень важно, чтобы мы не потеряли ни одно из этих замечаний и предложений, важно, чтобы они вошли и в общегородскую программу, и в программу по каждому району, - подчеркнул Сергей Собянин. - То, что можно сделать до выборов, мы сделаем. Что невозможно - заложим в наши программы.
При этом градоначальник отметил, что основные направления предвыборной программы можно выделить уже сейчас. Это экология, транспорт и социальная политика. Среди новых направлений, которыми он намерен заняться в случае победы на выборах, Собянин назвал развитие системы паллиативной помощи и решение проблемы бездомных животных.
Выборы мэра Москвы состоятся 9 сентября. Список кандидатов в градоначальники, которые попадут в избирательные бюллетени, станет известен не позднее 13 июля.
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