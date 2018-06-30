"Вы в аду гореть будете!", Макаревич обратился к карательно-сажательным органам

Известный российский музыкант Андрей обратился к силовикам с призывом прекратить преследование известного карельского правозащитника. Он опубликовал на YouTube ролик, в котором предупредил, что за очередной арест историка и правозащитника Юрия Дмитриева «сотрудники карательно-сажательных органов будут гореть в аду».

Глава карельского отделения правозащитного общества «Мемориал» попал под стражу после поездки на кладбище к своим родственникам. Пожилого человека задержали сотрудники ДПС на основании очередного уголовного дела.

Ранее правоохранительные органы уже обвиняли общественного деятеля, который 30 лет своей жизни посвятил воскрешению памяти о жертвах сталинских репрессий в изготовлении и хранении детской порнографии, а также в незаконном обороте оружия. Суд решил, что 60-ти летний историк никак не тянет на порнодельца, а вот за незаконное хранение оружия руководитель Юрий Дмитриев получил 2,5 года ограничения свободы.