В городе Кунгур Пермского края жители платят, как они обсуждают между собой, за дождевую воду. В мае в платежках появилась новая строчка "ОДН за сточные воды" и сумма - 7 рублей для каждого потребителя

Власти города ответили, за что же платит население. В Пермском крае жителям насчитали «налог на дождь»

Первый заместитель главы города Кунгур Андрей Дремин заявил, что такого налога нет, а речь идет об общедомовых нуждах, когда плата взимается за отведение той воды, которая подавалась в дом, согласно счетчикам на воду, - сообщает ТАСС.

Инспекция государственного жилищного надзора и региональная служба по тарифам Пермского края проверят "Водоканал" города Кунгур, - сообщает РИА Новости.

Как объяснил замглавы города, "общедомовые нужды это такая спорная вещь, туда все входит - порвало трубу, утекла вода, она на общем намотала счетчике, а на индивидуальных нет, это все разницей ложится в общедомовой счетчик". "Логично предположить, что раз вода вошла в дом, то она куда-то ушла", - пояснил чиновник.

Заместителя председателя правительства региона Андрей Красников объяснил, что в ОДН за сточные воды входит плата не за дождь, а за канализацию. "Причиной неправильной интерпретации услуги стала некомпетентность сотрудников кунгурского водоканала",- отметил он.