В Херсонской области жители Крыма смогут получить биометрические загранпаспорта

В Херсонской области открыли кабинет предоставления административных услуг, где жители Крыма смогут получить биометрические загранпаспорта, пишут "Аргументы недели-Крым".

Такой кабинет появился в Олешковской райгосадминистрации, говорится в соцсетях так называемого представительства президента Украины в АРК.

В открытии принимал участие первый заместитель полпреда Изет ГДАНОВ. Он отметил важность события, так как большинство граждан Украины, проживающих в Крыму, обращаются для получения услуг именно в Херсонскую область.