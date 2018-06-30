В Херсонской области жители Крыма смогут получить биометрические загранпаспорта
30 июня 2018, 12:07 [ «Аргументы Недели» ]
В Херсонской области открыли кабинет предоставления административных услуг, где жители Крыма смогут получить биометрические загранпаспорта, пишут "Аргументы недели-Крым".
Такой кабинет появился в Олешковской райгосадминистрации, говорится в соцсетях так называемого представительства президента Украины в АРК.
В открытии принимал участие первый заместитель полпреда Изет ГДАНОВ. Он отметил важность события, так как большинство граждан Украины, проживающих в Крыму, обращаются для получения услуг именно в Херсонскую область.
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