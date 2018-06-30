Какие изменения появятся в жизни россиян с 1 июля в связи с вступлением в силу новых законов. С 1 июля запрещено перевозить детские группы на старых автобусах. С завтрашнего дня частично вступает в силу запрет на использование автобусов, возраст которых превышает 10 лет, для перевозки организованных групп детей.

С этой даты запрет действует в Москве и Санкт-Петербурге, а также Московской и Ленинградской областях.

С 1 июля все работники бюджетной сферы, госслужащие и студенты будут получать начисления только на карты "Мир", - сообщает ТАСС.

С 1 июля операторам связи положено хранить переписку клиентов в связи со ступающей в силу очередной реформой в рамках "закона Яровой". Операторы связи должны будут хранить записи разговоров и переписку клиентов до полугода. На выполнение этого закона компании МТС, "Вымпелком" ("Билайн") и "Мегафон" потратят миллиарды рублей.

С 1 июля все работники бюджетной сферы, госслужащие и студенты будут получать начисления только на карты единой расчетной системы "Мир".

С 1 июля платежи за коммунальные услуги вырастут в среднем на четыре процента. В Москве и Новгородской области подорожание услуг ЖКХ - (5,5%, Санкт-Петербург - 6%, Башкортостан - 5,9%, Омская область - 5%. Наименьшая индексация предусмотрена в Северной Осетии (3%), Кабардино-Балкарии (3,3%), Дагестане (3,3%), в Карачаево-Черкесии, Чечне и Адыгее, а также на Сахалине (3,4%).

С 1 июля стартует второй этап реализации закона 54-ФЗ о порядке работы предпринимателей с контрольно-кассовой техникой. Предприниматели могут использовать не любые аппараты, а только те модели касс, которые занесены в специальный реестр ФНС РФ.

С 3 июля определять степень опьянения водителей будут не только с помощью алкотестера, но и по результатам анализа крови.

С 8 июля за незаконное приобретение или продажу животных, водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу, "их частей и дериватов (производных)" устанавливается наказание в виде принудительных работ на срок до трех лет со штрафом в размере от 500 тыс. до 1,5 млн рублей с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового либо в виде лишения свободы на срок до четырех лет со штрафом в аналогичном размере.