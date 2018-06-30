Конституционный суд Австрии официально признал существование третьего пола

В Австрии Конституционный суд официально признал существование граждан, которые не относят себя ни к мужчинам, ни к женщина. Теперь можно на законных основаниях внести запись о принадлежности к третьему полу – интерсексуалам.

Поводом стало обращение в суд гражданина, который желал указать в своих документах, что не является представителем ни одного из официально существующих полов, уточняет RT. А решение австрийского КС основывается на толковании закона о гражданском состоянии.

Надо сказать, что Австрия не единственная страна официально признающая, что граждане делятся на целых при половых принадлежности. Ранее третий пол признали в Канаде, Германии, Австралии, Германии, Индии и некоторых других странах.